Банду похитителей задержали в Подмосковье
Шестерых уроженцев одного из азиатских государств задержали в Московской области по подозрению в похищении человека, сообщает РИА Новости.
По данным правоохранителей, в марте 2021 года злоумышленники ворвались в комнату общежития в подмосковном посёлке Новоивановское и угрожая ножом вывели из здания гражданина одной из стран Центральной Азии, которого увезли на автомобиле в Краснодарский край.
Затем похитители стали требовать у отца жертвы выкуп в размере 1,2 миллиона рублей.
В Следственном комитете добавили, что было возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека, фигурантов которого задержали по местам их временного проживания.
Ранее в Сургуте полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении членов организованной преступной группировки, которые обвиняются в похищении людей, вымогательстве и подделке документов, сообщает Ura.ru.
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