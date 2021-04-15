Банду похитителей задержали в Подмосковье

Шестерых уроженцев одного из азиатских государств задержали в Московской области по подозрению в похищении человека, сообщает РИА Новости.

По данным правоохранителей, в марте 2021 года злоумышленники ворвались в комнату общежития в подмосковном посёлке Новоивановское и угрожая ножом вывели из здания гражданина одной из стран Центральной Азии, которого увезли на автомобиле в Краснодарский край.

Затем похитители стали требовать у отца жертвы выкуп в размере 1,2 миллиона рублей.

В Следственном комитете добавили, что было возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека, фигурантов которого задержали по местам их временного проживания.

Ранее в Сургуте полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении членов организованной преступной группировки, которые обвиняются в похищении людей, вымогательстве и подделке документов, сообщает Ura.ru.

