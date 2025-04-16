Банду мошенников осудят за обман 17 пенсионеров
Банда из шестерых мошенников пойдет под суд за обман 17 пенсионеров в Тамбовской, Липецкой, Владимирской и Белгородской областях. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Белгородской области.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Следствие полагает, что мошенники звонили своим жертвам и сообщали им о том, что их родственники стали участниками ДТП. Аферисты требовали от пенсионеров передать деньги якобы для того, чтобы защитить близких от уголовного преследования.
Суммарный ущерб от действий злоумышленников превысил 4,9 млн рублей. Прокуратурой было утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу обвинительное заключение по делу.
Ранее бдительный курьер Павел Волегов помог пожилой жительнице Выборга сохранить сбережения от мошенников. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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