Балкер под флагом Панамы подорвался на мине в Черном море
Балкер, следовавший в один из дунайских портов, подорвался на морской мине в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины в Telegram-канале.
Гражданское судно под флагом Панамы проходило по так называемому альтернативному зерновому маршруту, продвигаемому Киевом.
«Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов», — указали в пресс-службе.
Корабль потерял управление, возникло возгорание. К судну направили буксиры для доставки в порт. Известно, что пострадали двое моряков.
Ранее в Черном море подорвался на мине балкер Georgia S под флагом Либерии, шедший с зерном из Одессы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru