Балкер под флагом Панамы подорвался на мине в Черном море

Гражданское судно под флагом Панамы проходило по так называемому альтернативному зерновому маршруту, продвигаемому Киевом.

«Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов», — указали в пресс-службе.

Корабль потерял управление, возникло возгорание. К судну направили буксиры для доставки в порт. Известно, что пострадали двое моряков.

Ранее в Черном море подорвался на мине балкер Georgia S под флагом Либерии, шедший с зерном из Одессы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

