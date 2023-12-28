Балкер под флагом Панамы подорвался на мине в Черном море

Балкер, следовавший в один из дунайских портов, подорвался на морской мине в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины в Telegram-канале.

СМИ: судно с одесским зерном подорвалось на мине в Черном море

Гражданское судно под флагом Панамы проходило по так называемому альтернативному зерновому маршруту, продвигаемому Киевом.

«Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов», — указали в пресс-службе.

Корабль потерял управление, возникло возгорание. К судну направили буксиры для доставки в порт. Известно, что пострадали двое моряков.

Ранее в Черном море подорвался на мине балкер Georgia S под флагом Либерии, шедший с зерном из Одессы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
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