Балицкий: Более 205 тысяч человек в Запорожской области остались без электричества

По данным Балицкого, без света находятся 205 139 абонентов в 365 населённых пунктах.

Губернатор отметил, что в ходе восстановительных работ было зафиксировано движение разведывательных дронов противника. Он подчеркнул, что обеспечение максимальной безопасности аварийных бригад энергетиков является приоритетной задачей.

Балицкий также напомнил жителям области, что временные отключения и включения электроэнергии - вынужденная мера, вызванная необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ в сложившихся условиях. Он призвал население отнестись к ситуации с пониманием и заверил, что для скорейшего возвращения всех систем к штатному режиму задействованы все имеющиеся силы и средства.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что четыре приграничных района Курской области остались без электричества, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».