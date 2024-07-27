Балашихинский отравитель признался в других попытках убийства

25-летний житель подмосковной Балашихи Артем Миссюра, который ранее пытался отравить своих родителей из-за квартирного вопроса, признался в еще двух попытках убийства. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его словам, он также попытался отравить своих знакомых неких Илью Д. и Кристину, к которым приходил в гости на Старый Новый год. По данным источника, балашихинский отравитель подсыпал в коктейль девушке вещество, в результате чего у нее случился инсульт, и она попала в больницу. При этом, по сообщениям «112», Миссюра вновь пришел в гости к своему другу, но уже на майские праздники, и добавил ему в еду химикат. Мужчина остался жив.

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Балашихинского отравителя задержали на прошлой неделе, после того как его мать и отчим отравились неизвестным веществом. По информации правоохранителей, Миссюра на протяжении полугода подсыпал им в пищу смертельный химикат.

После задержания он признался в убийстве своего друга, которого, по собственным словам, якобы в феврале 2024 года отравил морсом в машине. Спустя два дня молодой человек скончался, однако тогда правоохранители не связали случившееся с Миссюрой.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:БалашихаПреступленияУбийствоОтравленияПодмосковье

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