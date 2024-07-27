Балашихинский отравитель признался в других попытках убийства

25-летний житель подмосковной Балашихи Артем Миссюра, который ранее пытался отравить своих родителей из-за квартирного вопроса, признался в еще двух попытках убийства. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его словам, он также попытался отравить своих знакомых неких Илью Д. и Кристину, к которым приходил в гости на Старый Новый год. По данным источника, балашихинский отравитель подсыпал в коктейль девушке вещество, в результате чего у нее случился инсульт, и она попала в больницу. При этом, по сообщениям «112», Миссюра вновь пришел в гости к своему другу, но уже на майские праздники, и добавил ему в еду химикат. Мужчина остался жив.