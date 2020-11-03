Баку заявил о ликвидации армянских диверсантов на госгранице

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что на зангеланском направлении государственной границы азербайджанские военные ликвидировали разведывательно-диверсионную группу ВС Армении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что 2 ноября группа противника, атакуя с территории Армении, попыталась овладеть высотами у государственной границы. В военном ведомстве отметили, что в результате боёв противник отступил, «оставив на местности боевые потери и боеприпасы».

В Минобороны Азербайджана также сообщили, что 3 ноября были уничтожены ещё два склада боеприпасов армянской армии, расположенных близ Степанакерта (Ханкенди). В официальном Telegram-канале ведомства были опубликованы видеокадры операции.



Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Трижды было объявлено гуманитарное перемирие - 10, 18 и 26 октября, однако боевые действия продолжаются.