Бакальчук: Охранник офиса Wildberries погиб в результате стрельбы в Москве
В результате стрельбы произошедшей в Москве в бизнес-центре «Романов двор» погиб охранник офиса Wildberries. Об этом в своём Telegram-канале заявила основательница компании Татьяна Бакальчук.
Она пообещала, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.
«От себя лично и от лица компании выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего», - написала Бакальчук.
Ранее основательница Wildberries заявила о неудачной попытке рейдерского захвата офисов компании в Москве со стороны Владислава Бакальчука, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта по заказу ВСУ
- Стас Михайлов отменил концерты в Челябинске, Самаре и Екатеринбурге
- СМИ: При стрельбе у офиса Wildberries погибли два человека
- С Бедроса Киркорова взыскали долг по налогам
- Wildberries: Первыми стрельбу у офиса открыли сопровождавшие Бакальчука люди
- Турэксперт раскрыл актуальные направления для отдыха в октябре
- Бакальчук: Охранник офиса Wildberries погиб в результате стрельбы в Москве
- Неизвестные взломали сайт Торопецкого муниципального округа
- Эксперт Широкорад раскрыл, могут ли хакеры взорвать мобильник
- Госдума поддержала увеличение штрафов за отказ водителя остановиться
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru