Бакальчук: Охранник офиса Wildberries погиб в результате стрельбы в Москве

В результате стрельбы произошедшей в Москве в бизнес-центре «Романов двор» погиб охранник офиса Wildberries. Об этом в своём Telegram-канале заявила основательница компании Татьяна Бакальчук.

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Она пообещала, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

«От себя лично и от лица компании выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего», - написала Бакальчук.

Ранее основательница Wildberries заявила о неудачной попытке рейдерского захвата офисов компании в Москве со стороны Владислава Бакальчука, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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