Байден с супругой отправятся в Техас на место трагедии
Президент США Джо Байден заявил, что вместе с супругой Джилл Байден собирается посетить место стрельбы в Техасе в ближайшие дни. Об этом он сообщил во время выступления в Белом доме в среду, передает ТАСС.
По словам Байдена, он намерен встретиться с семьями погибших и «хоть немного утешить общину».
По последним данным, в результате стрельбы во вторник в начальной школе в Ювалде штата Техас погиб 21 человек, в том числе 19 детей.
Устроившим стрельбу оказался 18-летний ученик Сальвадор Рамос. Преступник действовал в одиночку, и был застрелен полицейскими.
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