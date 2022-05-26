Байден с супругой отправятся в Техас на место трагедии

Президент США Джо Байден заявил, что вместе с супругой Джилл Байден собирается посетить место стрельбы в Техасе в ближайшие дни. Об этом он сообщил во время выступления в Белом доме в среду, передает ТАСС.

Число раненых при стрельбе в школе в Техасе составило 17 человек

По словам Байдена, он намерен встретиться с семьями погибших и «хоть немного утешить общину».

По последним данным, в результате стрельбы во вторник в начальной школе в Ювалде штата Техас погиб 21 человек, в том числе 19 детей.

Устроившим стрельбу оказался 18-летний ученик Сальвадор Рамос. Преступник действовал в одиночку, и был застрелен полицейскими.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТехасШколаСтрельбаУбийство
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