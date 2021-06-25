Байден объявил режим ЧС из-за рухнувшего возле Майами дома

В результате Министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях получили возможность координировать все усилия по оказанию помощи, передает RT.

Обрушение многоэтажного дома в населённом пункте Серфсайд возле Майами произошло в ночь на 25 июня. Как сообщает NBC со ссылкой на экстренные службы, из под завалов были спасены около 40 человек. По меньшей мере один человек погиб, поиски еще 99 продолжаются.

