Байден объявил режим ЧС из-за рухнувшего возле Майами дома
Президент США Джо Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения жилого многоэтажного дома. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Глава государства поручил направить властям штата федеральную помощь.
В результате Министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях получили возможность координировать все усилия по оказанию помощи, передает RT.
Обрушение многоэтажного дома в населённом пункте Серфсайд возле Майами произошло в ночь на 25 июня. Как сообщает NBC со ссылкой на экстренные службы, из под завалов были спасены около 40 человек. По меньшей мере один человек погиб, поиски еще 99 продолжаются.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 182 / сут.
Умерли
131 тыс.+568 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+13 505 / сут.
- В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД
- Протасевича перевели под домашний арест
- Вице-спикер Лебедев заявил, что не будет участвовать в выборах
- На Украине полицейские начали массово увольняться из-за низких зарплат
- Депутат из Челябинской области сдаст мандат, чтобы жить в Турции
- Софья Сапега отправлена под домашний арест
- Байден объявил режим ЧС из-за рухнувшего возле Майами дома
- Погиб человек при стрельбе в торговом центре Мэриленда
- Работа пунктов вакцинации в поликлиниках Москвы продлена до 22 часов
- Опубликован рейтинг самых вакцинированных регионов России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru