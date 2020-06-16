Азербайджанцы устроили бунт в Дагестане в ожидании отправки из РФ
Конфликт произошёл в несанкционированном палаточном лагере в Дербентском районе Дагестана. Временно проживающие в нём азербайджанцы, которые не смогли вернуться на родину из-за закрытия границы на время пандемии коронавируса, накануне вечером устроили стычки с сотрудниками правоохранительных органов.
Как утверждает Telegram-канал 112, в конфликте участвовали около тысячи азербайджанцев, некоторые из них бросали в стражей порядка камни и бутылки. На помощь полиции подоспел ОМОН.
И.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев подтвердил возникновение конфликтной ситуации, передаёт ТАСС. По его словам, поводом послужил список из 120 человек, которых планируют переправить на родину в ближайшие дни через спецкоридор в таможенном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр». Списки сформировала азербайджанская сторона, в них попали не все, что и возмутило людей, объяснил Шихиев.
К ночи конфликт был урегулирован. По словам Шихиева, власти взяли ситуацию под контроль.
Как отмечает телеканал «360», 3 июня ожидающие отправки на родину азербайджанцы начали головку, требуя дать им возможность вернуться домой. При этом правительство Азербайджана готово принимать их поэтапно.
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