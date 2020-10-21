Армения заявила о продолжении боёв на юге Карабаха

Конфликт на территории Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан заявили об атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелах мирного населения. Позже на переговорах в Москве стороны достигли соглашения о перемирии с 10 октября, однако бои на спорной территории продолжаются.

