Армения заявила о продолжении боёв на юге Карабаха
Бои на южном фронте в зоне конфликта в Нагорном Карабахе продолжаются. Об этом сообщил представитель Минорбороны Армении Арцрун Ованнисян.
На своей странице в Facebook Ованнисян отметил, что в локальных боях армия обороны Карабаха нейтрализует небольшие группы противника.
Конфликт на территории Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан заявили об атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелах мирного населения. Позже на переговорах в Москве стороны достигли соглашения о перемирии с 10 октября, однако бои на спорной территории продолжаются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru