Азербайджан опроверг нарушение режима прекращения огня в Карабахе
Азербайджан опроверг сообщения о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы министерства обороны республики Вагифа Даргяхлы.
Ранее в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявили, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня на центральном направлении. В результате пострадал военнослужащий армии обороны НКР.
«Азербайджанская армия строго придерживается требований трёхстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года»,— заявил Даргяхлы.
Лидеры России, Армении и Азербайджана в ноябре заключили соглашение о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, обострившегося в конце сентября. Согласно документу, с 10 ноября стороны конфликта должны были прекратить боевые действия и обменяться пленными, а в зоне военных действий разместятся российские миротворцы.
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