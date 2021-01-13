Азербайджан опроверг нарушение режима прекращения огня в Карабахе

Азербайджан опроверг сообщения о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы министерства обороны республики Вагифа Даргяхлы.

Ранее в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявили, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня на центральном направлении. В результате пострадал военнослужащий армии обороны НКР.

«Азербайджанская армия строго придерживается требований трёхстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года»,— заявил Даргяхлы.

Лидеры России, Армении и Азербайджана в ноябре заключили соглашение о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, обострившегося в конце сентября. Согласно документу, с 10 ноября стороны конфликта должны были прекратить боевые действия и обменяться пленными, а в зоне военных действий разместятся российские миротворцы.

