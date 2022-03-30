Азербайджан объявил Делягина в международный розыск

Отмечается, что в Генпрокуратуре Азербайджана было проведено расследование из-за недавнего выступления Делягина в СМИ. В ведомстве сочли высказывания депутата противоречащими принципам сотрудничества двух стран.

Ранее Делягин в эфире одного из российских федеральных телеканалов указал на вероятные, по его мнению, угрозы со стороны Азербайджана и предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности страны.

