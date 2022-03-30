Азербайджан объявил Делягина в международный розыск

Азербайджан объявил в международный розыск зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаила Делягина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры страны.

Азербайджан объявил в розыск экс-президентов Армении Саргсяна и Кочаряна

Отмечается, что в Генпрокуратуре Азербайджана было проведено расследование из-за недавнего выступления Делягина в СМИ. В ведомстве сочли высказывания депутата противоречащими принципам сотрудничества двух стран.

Ранее Делягин в эфире одного из российских федеральных телеканалов указал на вероятные, по его мнению, угрозы со стороны Азербайджана и предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности страны.

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ФОТО: РИА Новости
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