Азербайджан объявил Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил в международный розыск зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаила Делягина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры страны.
Отмечается, что в Генпрокуратуре Азербайджана было проведено расследование из-за недавнего выступления Делягина в СМИ. В ведомстве сочли высказывания депутата противоречащими принципам сотрудничества двух стран.
Ранее Делягин в эфире одного из российских федеральных телеканалов указал на вероятные, по его мнению, угрозы со стороны Азербайджана и предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности страны.
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