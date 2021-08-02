Автосообщение прервалось в 11 населенных пунктах Приамурья из-за дождей
В Приамурье 11 населенных пунктов остались без авиасообщения из-за сильных дождей, которые привели к подтоплению, сообщило ТАСС.
Всего были затоплены 13 участков автомобильных дорог, а также один мост. В десяти населенных пунктах затопило 180 приусадебных участков.
В селе Александровка Зейского района спасатели организовали лодочную переправу. В остальных муниципалитетах сотрудники проводят аварийно-восстановительные работы. Всего к ликвидации последствий привлекли 260 человек и 110 единиц техники, в том числе четыре плавсредства.
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