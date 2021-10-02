СК возбудил уголовное дело против блогера за провокационную съемку
Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера Руслана Бобиева, выложившего в соцсети провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного, передает ТАСС.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса РФ – «оскорбление чувств верующих». По этой статье Бобиеву грозит до одного года лишения свободы.
Ранее блогер опубликовал снимок с имитацией полового акта на фоне храма Василия Блаженного. Девушка Бобиева была при этом одета в куртку с надписью "Полиция". Вечером, 30 сентября пара была задержана полицией. Бобиеву и его подруге Анастасии Чистовой назначили административный арест на 10 суток со штрафом в размере 5 тысяч рублей. Также суд решил выдворить блогера, который родился в Таджикистане, за пределы России.
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