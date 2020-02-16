Автор музыки к сериалу «Бригада» разбился о скалы в Австралии

16 февраля 202012:20

Создатель музыкального проекта Triplex, композитор и диджей Андрей Иванов, ставший одним из авторов музыки к сериалу «Бригада», утонул в Тихом океане на побережье Австралии. Об этом, сообщил на своей странице в Facebook журналист Михаил Козырев в воскресенье, 16 февраля.

«Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху — нет», — сообщил Козырев.

За двое суток на одном и том же пляже Пхукета утонули два россиянина

К своему посту журналист также прикрепил публикацию Daily Mail о происшествии.

Проект Triplex известен своими саундтреками к российским фильмам. Его участники создали музыку не только к культовой «Бригаде», но и популярному фильму «Бой с тенью». Саундтрек к картине они записали совместно с финской рок-группой Apocalyptica.

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ФОТО: pixabay.com
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