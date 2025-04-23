Автомобиль загорелся рядом с Москва-Сити

Автомобиль загорелся рядом с небоскребом Москва-Сити, сообщило ГУ МЧС.

Уточняется что пожар начался на парковке административного здания на Пресненской набережной в столице, горит автомобиль. По данным оперативных служб, возгоранию предшествовал взрыв.

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На место выехали оперативные службы. По данным РИА Новости, на место также прибыла карета скорой помощи.

Очевидцы публикуют видеокадры густого дыма.

Ранее взрыв боеприпаса произошёл в хуторе Калач Лискинского района Воронежской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





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ФОТО: РИА Новости
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