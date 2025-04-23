Автомобиль загорелся рядом с Москва-Сити
23 апреля 202515:45
Автомобиль загорелся рядом с небоскребом Москва-Сити, сообщило ГУ МЧС.
Уточняется что пожар начался на парковке административного здания на Пресненской набережной в столице, горит автомобиль. По данным оперативных служб, возгоранию предшествовал взрыв.
На место выехали оперативные службы. По данным РИА Новости, на место также прибыла карета скорой помощи.
Очевидцы публикуют видеокадры густого дыма.
Ранее взрыв боеприпаса произошёл в хуторе Калач Лискинского района Воронежской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru