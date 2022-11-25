Автомобиль взорвался возле здания администрации Мариуполя
Один человек погиб в результате взрыва автомобиля возле здания администрации Мариуполя. Об этом в своём Telegram-канале сообщил штабе территориальной обороны ДНР.
Уточняется, что инцидент произошёл на улице Громовой около 19:00 мск вечером 24 ноября.
«При проведении осмотра места происшествия обнаружены останки лица мужского пола. Личность погибшего установлена, им оказался 36-летний местный житель», - отметили в штабе, добавив, что правоохранительные органы ведут оперативно-розыскные и следственные мероприятия.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о гибели двух человек из-за взрыва боеприпаса в селе Староселье, сообщает RT.
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