Автомобиль взорвали в Бердянске Запорожской области
8 июня 202318:24
Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил, что в Бердянске взорвался и загорелся автомобиль.
По его словам, инцидент произошёл на улице Северной около дома №15.
«На месте работают сотрудники МЧС и МВД. Информация уточняется», - написал он.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru