Автомобиль взорвали в Бердянске Запорожской области

Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил, что в Бердянске взорвался и загорелся автомобиль.

По его словам, инцидент произошёл на улице Северной около дома №15.

«На месте работают сотрудники МЧС и МВД. Информация уточняется», - написал он.

