Автомобиль вылетел на тротуар в центре Москвы

Автомобиль вылетел на тротуар в центре Москвы после столкновения с машиной скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Дорожный инцидент произошел на пересечении Люсиновской улицы и улицы Павла Андреева. Информации о пострадавших нет.

Ранее в конце апреля сообщалось, что в Лосиноостровском районе столицы полицейский на служебном автомобиле сбил женщину, которая пересекала дорогу в неположенном месте.



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ФОТО: depositphotos.com
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