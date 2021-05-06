Автомобиль вылетел на тротуар в центре Москвы
6 мая 202121:04
Автомобиль вылетел на тротуар в центре Москвы после столкновения с машиной скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
Дорожный инцидент произошел на пересечении Люсиновской улицы и улицы Павла Андреева. Информации о пострадавших нет.
Ранее в конце апреля сообщалось, что в Лосиноостровском районе столицы полицейский на служебном автомобиле сбил женщину, которая пересекала дорогу в неположенном месте.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+7 639 / сут.
Умерли
112 тыс.+351 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 788 / сут.
- Более 847 тысяч случаев COVID-19 выявили в мире за сутки
- Чехия с 15 мая откроется для вакцинированных от COVID-19 туристов из ЕС
- Два человека подорвались на бомбе времен ВОВ под Волгоградом
- ООН: Температура Земли в 2020 году достигла самого высокого уровня за 3 млн лет
- Путин оценил перспективы американской вакцины от COVID-19 Moderna
- Боррель обвинил Россию в нежелании урегулирования конфликта на Украине
- Белый дом: США поддерживают идею вступления Украины в НАТО
- Ураганный ветер в Москве повалил более 50 деревьев
- В Рио-де-Жанейро 23 человека были убиты в перестрелке в метро
- Премьер-министр Чехии призвал «успокоить» отношения Праги и Москвы
6 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru