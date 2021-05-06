Автомобиль вылетел на тротуар в центре Москвы после столкновения с машиной скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.



Дорожный инцидент произошел на пересечении Люсиновской улицы и улицы Павла Андреева. Информации о пострадавших нет.

Ранее в конце апреля сообщалось, что в Лосиноостровском районе столицы полицейский на служебном автомобиле сбил женщину, которая пересекала дорогу в неположенном месте.





