Полицейский наехал на женщину в Лосиноостровском районе Москвы
Полицейский на служебном автомобиле сбил женщину, которая пересекала дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Инцидент произошел днем в среду 28 апреля в районе дома №22 по Ярославскому шоссе. Полицейский, сбивший женщину, работает в ОМВД по Лосиноостровскому району. Отмечается, что пострадавшая переходила дорогу "вне зоны действия пешеходного перехода".
Совершивший наезд сотрудник вызвал скорую помощь, а до ее прибытия оказал женщине первую помощь. По данным пресс-службы, во время ДТП водитель был трезвым.
Пострадавшая направлена в больницу. В МВД организовали проверку по данному инциденту.
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