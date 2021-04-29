Полицейский наехал на женщину в Лосиноостровском районе Москвы

Полицейский на служебном автомобиле сбил женщину, которая пересекала дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

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Инцидент произошел днем в среду 28 апреля в районе дома №22 по Ярославскому шоссе. Полицейский, сбивший женщину, работает в ОМВД по Лосиноостровскому району. Отмечается, что пострадавшая переходила дорогу "вне зоны действия пешеходного перехода".

Совершивший наезд сотрудник вызвал скорую помощь, а до ее прибытия оказал женщине первую помощь. По данным пресс-службы, во время ДТП водитель был трезвым.

Пострадавшая направлена в больницу. В МВД организовали проверку по данному инциденту.

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ФОТО: РИА Новости
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