Автомобиль вылетел на тротуар на Миусской площади

Водитель автомобиля Toyota совершил наезд на пешехода и четыре стоящих машины в центре Москвы, сообщили в столичном ГАИ.

Три пешехода пострадали в результате ДТП в Краснодаре

Отмечается, что пострадала женщина. Ее госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, добавили в ГАИ.

По предварительной информации, водителю стало плохо, из-за чего он потерял управление.

Ранее ребенок погиб при наезде машины на тротуар после столкновения с рейсовым микроавтобусом в Людинове Калужской области, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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