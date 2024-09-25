Автомобиль вылетел на тротуар на Миусской площади
25 сентября 202417:59
Водитель автомобиля Toyota совершил наезд на пешехода и четыре стоящих машины в центре Москвы, сообщили в столичном ГАИ.
Отмечается, что пострадала женщина. Ее госпитализировали.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, добавили в ГАИ.
По предварительной информации, водителю стало плохо, из-за чего он потерял управление.
Ранее ребенок погиб при наезде машины на тротуар после столкновения с рейсовым микроавтобусом в Людинове Калужской области, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru