Автомобиль вылетел на тротуар на Миусской площади

Свыше шести тысяч москвичей приступят к переселению по программе реновации в сентябре и октябре Студентов эвакуировали из одинцовского филиала МГИМО в Подмосковье В центре Москвы мужчина напал на врачей скорой помощи В столице открылся второй рыбный рынок «Москва — на волне» 1 октября, в день столетия Театра сатиры, новый сезон откроется спектаклем «Планета Ширвиндт»