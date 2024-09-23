Три пешехода пострадали в результате ДТП в Краснодаре
Три пешехода пострадали в результате ДТП с участием автомобиля Kia на улице Мира в Краснодаре. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на Главное управление МВД России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что травмы получили 14-летняя девушка, 42-летняя и 51-летняя женщины, а также 35-летняя пассажирка иномарки. Все они госпитализированы, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Находившийся за рулем житель Динского района во время движения по полосе общественного транспорта выехал на тротуар, уходя от столкновения с автомобилем Volkswagen, который двигался во встречном направлении.
На место происшествия прибыли полицейские. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения ПДД, повлекшего причинение по неосторожности средней тяжести вреда здоровью.
Ранее автомобиль совершил столкновение с остановкой общественного транспорта на улице Кирова в Смоленске, травмы получили четыре человека.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При теракте в больнице в Херсонской области погибла жена главврача
- Греция выступила за возвращение молодежных сборных РФ на международные турниры
- Три пешехода пострадали в результате ДТП в Краснодаре
- СМИ: Командир «Хезболлах» выжил после налета израильских ВВС на Бейрут
- Израильская армия объявила о новом ударе по Бейруту
- Прокуратура завершила расследование дела генерала Попова и направила его в суд
- Беспилотники ВСУ атаковали четыре района Белгородской области
- В Госдуму 24 сентября внесут законопроект о запрете движения чайлдфри
- Запрещающий УПЦ закон вступил в силу на Украине
- Проверка гибели операторов БПЛА не выявила нарушений со стороны командования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru