Три пешехода пострадали в результате ДТП в Краснодаре

Отмечается, что травмы получили 14-летняя девушка, 42-летняя и 51-летняя женщины, а также 35-летняя пассажирка иномарки. Все они госпитализированы, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Находившийся за рулем житель Динского района во время движения по полосе общественного транспорта выехал на тротуар, уходя от столкновения с автомобилем Volkswagen, который двигался во встречном направлении.

На место происшествия прибыли полицейские. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения ПДД, повлекшего причинение по неосторожности средней тяжести вреда здоровью.

Ранее автомобиль совершил столкновение с остановкой общественного транспорта на улице Кирова в Смоленске, травмы получили четыре человека.

