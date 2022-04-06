Автомобиль врезался в забор посольства РФ в Румынии

Автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте, водитель погиб. Об этом сообщает телеканал Digi 24.

Один человек погиб в аварии на западе Москвы

«Водитель въехал на автомобиле в забор, который окружает здание, в результате столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось», — отмечается в сообщении.

На место аварии прибыли пожарные, они потушили огонь, пишет Газета.ру. Причины произошедшего установят криминалисты, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АварияРоссийское ПосольствоРумыния
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