Автомобиль врезался в забор посольства РФ в Румынии
6 апреля 202208:33
Автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте, водитель погиб. Об этом сообщает телеканал Digi 24.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru