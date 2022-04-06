Один человек погиб в аварии на западе Москвы

Два автомобиля столкнулись на западе Москвы, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Дорожный инцидент произошел на улице Генерала Дорохова. После столкновения легкового автомобиля и «Газели», последняя врезалась в отбойник. Обе машины загорелись.

Погибший находился в «Газели».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.