Один человек погиб в аварии на западе Москвы

Два автомобиля столкнулись на западе Москвы, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Дорожный инцидент произошел на улице Генерала Дорохова. После столкновения легкового автомобиля и «Газели», последняя врезалась в отбойник. Обе машины загорелись.

Погибший находился в «Газели».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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ФОТО: depositphotos.com
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