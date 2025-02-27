Автомобиль влетел в остановку в Нижнем Новгороде, два человека погибли

Водитель автомобиля каршеринга не справился с управлением и въехал в остановку в районе улицы Землячки в Сормовском районе.

На месте работают сотрудники служб, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Народный артист РФ Александр Буйнов пообещал оказать всю необходимую медицинскую помощь и поддержку сбитой им женщине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

