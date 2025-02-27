Автомобиль влетел в остановку в Нижнем Новгороде, два человека погибли
27 февраля 202521:36
Два человека погибли, пять пострадали в результате ДТП с автомобилем, влетевшем в остановку в Нижнем Новгороде, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Водитель автомобиля каршеринга не справился с управлением и въехал в остановку в районе улицы Землячки в Сормовском районе.
На месте работают сотрудники служб, обстоятельства произошедшего выясняются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru