Автомобиль влетел в остановку в Нижнем Новгороде, два человека погибли

Два человека погибли, пять пострадали в результате ДТП с автомобилем, влетевшем в остановку в Нижнем Новгороде, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

В ДТП в Башкирии пострадали семь человек

Водитель автомобиля каршеринга не справился с управлением и въехал в остановку в районе улицы Землячки в Сормовском районе.

На месте работают сотрудники служб, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Народный артист РФ Александр Буйнов пообещал оказать всю необходимую медицинскую помощь и поддержку сбитой им женщине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Прокуратура Нижегородской области
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