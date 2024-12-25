Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Лондоне
Автомобиль протаранил толпу пешеходов у ночного клуба в Лондоне на англиканское Рождество. Об этом сообщила газета Daily Mail.
За рулем находился 31-летний мужчина. Транспортное средство двигалось по встречной полосе, после этого автомобиль выехал на тротуар, где и сбил пешеходов.
В результате инцидента пострадали четыре человека, состояние одного из них оценивается как особо тяжелое. Водитель был арестован, полиция начала расследование.
Ранее автоблогер на BMW сбил женщину с коляской на мероприятии дрифтеров. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru