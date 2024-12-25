Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Лондоне

За рулем находился 31-летний мужчина. Транспортное средство двигалось по встречной полосе, после этого автомобиль выехал на тротуар, где и сбил пешеходов.

В результате инцидента пострадали четыре человека, состояние одного из них оценивается как особо тяжелое. Водитель был арестован, полиция начала расследование.

Ранее автоблогер на BMW сбил женщину с коляской на мероприятии дрифтеров. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

