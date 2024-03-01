Автомобиль въехал в толпу людей в польском Щецине

Автомобиль въехал в толпу прохожих в центре города Щецин в Польше, сообщает польское телевидение, опубликовавшее кадры с места происшествия.

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Уточняется, что инцидент произошёл на площади Родло. В результате тяжёлые ранения получили 12 человек.

По данным канала, водитель легковушки с места происшествия скрылся. Полиция ведёт его розыск.

Ранее в Израиле автомобиль въехал в толпу пешеходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате погибла женщина, пострадали 17 человек.

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ФОТО: Соцсети
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