Автомобиль въехал в толпу людей в польском Щецине
1 марта 202418:01
Автомобиль въехал в толпу прохожих в центре города Щецин в Польше, сообщает польское телевидение, опубликовавшее кадры с места происшествия.
Уточняется, что инцидент произошёл на площади Родло. В результате тяжёлые ранения получили 12 человек.
По данным канала, водитель легковушки с места происшествия скрылся. Полиция ведёт его розыск.
Ранее в Израиле автомобиль въехал в толпу пешеходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате погибла женщина, пострадали 17 человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Владелец бренда Zara решил возобновить работу на Украине
- В «Спартаке» заявили, что Промес пропустит матч с «Зенитом»
- Теннисист Рублев обматерил судью на турнире в Дубае и был дисквалифицирован
- Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности
- Польская полиция задержала водителя, въехавшего в толпу людей в Щецине
- Вкладчикам Qiwi Банка выплатили 880,3 млн рублей за два дня
- Суд в Москве арестовал двоих россиян по делу о госизмене
- Ушёл из жизни последний участник группы Майка Науменко «Зоопарк»
- Боец с позывным Рассвет рассказал об ударе по второму танку Abrams
- Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru