Автомобиль въехал в остановку в Новосибирске
В Новосибирске Renault Duster въехал в торговый павильон на остановке после столкновения с попутным автомобилем, сообщается на сайте «МВД Медиа». Четыре человека пострадали.
Происшествие случилось в 7:40 по местному времени в Калининском районе города. Renault столкнулся с едущим в том же направлении Nissan. Водитель Renault госпитализирован. Кроме того, в больницу увезли мужчину, который находился на остановке, и двух работниц торгового павильона.
По данным экспертизы, оба водителя были трезвы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
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