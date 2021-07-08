Автомобиль въехал в остановку в Новосибирске

В Новосибирске Renault Duster въехал в торговый павильон на остановке после столкновения с попутным автомобилем, сообщается на сайте «МВД Медиа». Четыре человека пострадали.

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Происшествие случилось в 7:40 по местному времени в Калининском районе города. Renault столкнулся с едущим в том же направлении Nissan. Водитель Renault госпитализирован. Кроме того, в больницу увезли мужчину, который находился на остановке, и двух работниц торгового павильона.

По данным экспертизы, оба водителя были трезвы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПНовосибирск
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