В ДТП под Ростовом погиб ребенок, еще трое человек пострадали

Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП возле трассы в Веселовском районе Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления ГИБДД России по области.

По данным ГИБДД, водитель Nissan Primera съехал с трассы и врезался в дерево около хутора Ленинский на автодороге Веселый – Верхнесоленый – Ажинов.

Четырехлетний ребенок скончался на месте. Водитель, а также пассажиры - годовалый ребенок и женщина - госпитализированы. По факту инцидента началась проверка.

