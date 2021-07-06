В ДТП под Ростовом погиб ребенок, еще трое человек пострадали

Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП возле трассы в Веселовском районе Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления ГИБДД России по области.

По данным ГИБДД, водитель Nissan Primera съехал с трассы и врезался в дерево около хутора Ленинский на автодороге Веселый – Верхнесоленый – Ажинов.

Четырехлетний ребенок скончался на месте. Водитель, а также пассажиры - годовалый ребенок и женщина - госпитализированы. По факту инцидента началась проверка.

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ФОТО: Пресс-служба УВД по САО
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