Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в Саратове
Четыре человека пострадали в результате массового ДТП, которое произошло на остановке общественного транспорта в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба городской ГИБДД.
Уточняется, что инцидент произошёл на проспекте 50 лет Октября, где столкнулись автомобили ВАз-2114, Lada Vesta, Opel Astra и автобус Mercedes. От удара водитель «Весты» потерял управление и въехал в остановку общественного транспорта.
В результате ДТП пострадали водители автомобилей Opel и ВАЗ 2114, а также два пешехода. Они были госпитализированы.
«По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина оказание медицинской помощи пострадавшим находится на особом контроле», - заявили в пресс-службе регионального правительства.
Ранее в Кемеровской области водитель легкового автомобиля сбил троих пешеходов, двое из которых погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru