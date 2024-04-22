Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в Саратове

Уточняется, что инцидент произошёл на проспекте 50 лет Октября, где столкнулись автомобили ВАз-2114, Lada Vesta, Opel Astra и автобус Mercedes. От удара водитель «Весты» потерял управление и въехал в остановку общественного транспорта.

В результате ДТП пострадали водители автомобилей Opel и ВАЗ 2114, а также два пешехода. Они были госпитализированы.

«По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина оказание медицинской помощи пострадавшим находится на особом контроле», - заявили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее в Кемеровской области водитель легкового автомобиля сбил троих пешеходов, двое из которых погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

