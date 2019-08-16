Автомобиль Следственного комитета перевернулся в центре Москвы

Автомобиль Следственного комитета России попал в ДТП с мотоциклом. Как сообщает Говорит Москва, авария произошла на пересечении Комсомольского проспекта и Хамовнического вала.

В результате удара с мотоциклом, автомобиль СК перевернулся на крышу. По информации РИА Новости, в аварии обошлось без жертв. Как отмечает агентство, движение в районе происшествия было затруднено.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины столкновения автомобиля СК с мотоциклом.

