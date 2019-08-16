Автомобиль Следственного комитета перевернулся в центре Москвы
16 августа00:14
Автомобиль Следственного комитета России попал в ДТП с мотоциклом. Как сообщает Говорит Москва, авария произошла на пересечении Комсомольского проспекта и Хамовнического вала.
В результате удара с мотоциклом, автомобиль СК перевернулся на крышу. По информации РИА Новости, в аварии обошлось без жертв. Как отмечает агентство, движение в районе происшествия было затруднено.
В настоящее время выясняются обстоятельства и причины столкновения автомобиля СК с мотоциклом.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО:
Горячие новости
- Экспорт грузинского вина в Россию в июле снизился на треть
- Более 60 тысяч заявлений о получении гражданства РФ подано жителями Донбасса
- Авиаэксперты Франции помогут в расследовании аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний»
- СК выясняет причины жесткой посадки самолета в Жуковском
- Командир А-321 не считает себя героем