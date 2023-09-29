Автомобиль сбил пешеходов на Большой Никитской улице в центре Москвы

Легковой автомобиль наехал на пешеходов на Большой Никитской улице в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Архангельском

Происшествие произошло у дома №31. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Информация о пострадавших уточняется. Дептранс попросил выбирать альтернативные маршруты в связи с затруднениями в районе происшествия.

На севере Москвы в пятницу вечером произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей и двух маршрутных такси. По информации СМИ, пострадала девушка. Она находится без сознания, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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