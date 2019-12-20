Автомобиль протаранил магазин в Москве

20 декабря 201912:49

Автомобиль влетел в витрину магазина на юге Москвы. Авария произошла в районе Чертаново. Очевидцы рассказывают, что после столкновения двух машин одна из них вылетела с дороги, снесла дорожный указатель и врезалась в здание. Одна из свидетельниц рассказала Телеканалу «360», что она едва успела отпрыгнуть от пронёсшейся мимо иномарки.

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Водителю красного Hyundai Solaris помогли выбраться из салона прохожие, поскольку дверь оказалась заблокированной. Пока ждали скорую, мужчина исчез в неизвестном направлении. По предварительным данным, никто не пострадал.

Круглосуточный магазин продуктов, в которое влетело авто, расположен по адресу Чертановская, 40. Там работают экстренные службы и сотрудники МВД.

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Фото: vk.com/4ertanovo
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