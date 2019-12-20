Автомобиль протаранил магазин в Москве
Автомобиль влетел в витрину магазина на юге Москвы. Авария произошла в районе Чертаново. Очевидцы рассказывают, что после столкновения двух машин одна из них вылетела с дороги, снесла дорожный указатель и врезалась в здание. Одна из свидетельниц рассказала Телеканалу «360», что она едва успела отпрыгнуть от пронёсшейся мимо иномарки.
Водителю красного Hyundai Solaris помогли выбраться из салона прохожие, поскольку дверь оказалась заблокированной. Пока ждали скорую, мужчина исчез в неизвестном направлении. По предварительным данным, никто не пострадал.
Круглосуточный магазин продуктов, в которое влетело авто, расположен по адресу Чертановская, 40. Там работают экстренные службы и сотрудники МВД.
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