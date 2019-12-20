Автомобиль протаранил магазин в Москве

Автомобиль влетел в витрину магазина на юге Москвы. Авария произошла в районе Чертаново. Очевидцы рассказывают, что после столкновения двух машин одна из них вылетела с дороги, снесла дорожный указатель и врезалась в здание. Одна из свидетельниц рассказала Телеканалу «360», что она едва успела отпрыгнуть от пронёсшейся мимо иномарки.