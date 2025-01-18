Автомобиль протаранил магазин в микрорайоне Березовом под Иркутском

По их данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения перепутал парковочное место и напролом проехал в магазин. Произошедшее также зафиксировала камера наблюдения.



По предварительным данным, никто не пострадал. Официальной информации от полиции Иркутской области пока не поступало.

Ранее в Тульской области в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутки пострадали десять человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

