Автомобиль протаранил магазин в микрорайоне Березовом под Иркутском
Автомобиль протаранил супермаркет в микрорайоне Березовый в рабочем поселке Маркова Иркутской области. Кадры опубликовали очевидцы.
По их данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения перепутал парковочное место и напролом проехал в магазин. Произошедшее также зафиксировала камера наблюдения.
По предварительным данным, никто не пострадал. Официальной информации от полиции Иркутской области пока не поступало.
Ранее в Тульской области в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутки пострадали десять человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru