Автомобиль протаранил группу детей в Японии

В японском городе Нисиномия автомобиль въехал в колонну детей, шедших по тротуару вместе с воспитателем детского сада, сообщает телеканала NHK.

По его данным, в результате происшествия пострадали две девочки пяти и шести лет. Их отправили в больницу. У одной из пострадавших диагностировали травму плеча.

Также сообщается, что за рулем автомобиля, въехавшего в группу детей, находилась 69-летняя женщина. Её задержала полиция, обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее НСН сообщала, что четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае.

