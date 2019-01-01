Происшествия

В Краснодарском крае в ДТП погибли 4 человека

11 июня23:11

Лобовое столкновение «Форда Фокус» и «Мерседеса» произошло вечером 11 июня на трассе М4 «Дон» под Геленджиком .

В результате ДТП погибли четверо мужчин – один из «Форда» и трое из «Мерседеса». Личности погибших устанавливаются, передают «Кубанские новости».

На месте ДТП работают медики, сотрудник ДПС и следователи.

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП