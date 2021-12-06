Автомобиль насмерть сбил женщину на Ленинградском шоссе в Москве

Женщина погибла под колесами автомобиля при попытке перебежать дорогу в неположенном месте на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГАИ столицы.

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ДТП произошло в понедельник вечером. Водитель автомобиля находится на месте происшествия. Личность погибшей выясняется.

Отмечается, что женщина перелезла через ограждение и была сбита машиной на крайней левой полосе дороги. На месте аварии работают сотрудники полиции.

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ФОТО: depositphotos.com
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