Автокран столкнулся с пассажирским автобусом под Тобольском
Направлявшийся из Тюмени в Тобольск рейсовый пассажирский автобус попал в серьезное ДТП на 174-м километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. Выехавший при обгоне на встречную полосу автокран задел его стрелой.
Как сообщает Ura.ru, от удара автобус вылетел в кювет. По последним данным, из 19 пассажиров пострадали семеро. Они госпитализированы в больницы Тобольска и села Байкалово.
Одна из пострадавших с черепно-мозговой травмой доставлена в реанимацию, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения. Ещё у нескольких пострадавших нетяжелые травмы.
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