Автобус загорелся в тоннеле на севере Москвы

Автобус загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере столицы после ДТП, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, пассажиры вовремя покинули салон до прибытия пожарных.

К настоящему моменту огонь ликвидирован, горение было на площади порядка десяти квадратов.

Как пишет АГН Москва, движение в тоннеле было перекрыто из-за задымления в обе стороны.

Ранее НСН писала, что в подмосковном Волоколамске в жилом доме произошел крупный пожар, жертвами которого стали пятеро человек, из них четверо – маленькие дети.

