Автобус загорелся в тоннеле на севере Москвы
Автобус загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере столицы после ДТП, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, пассажиры вовремя покинули салон до прибытия пожарных.
К настоящему моменту огонь ликвидирован, горение было на площади порядка десяти квадратов.
Как пишет АГН Москва, движение в тоннеле было перекрыто из-за задымления в обе стороны.
Ранее НСН писала, что в подмосковном Волоколамске в жилом доме произошел крупный пожар, жертвами которого стали пятеро человек, из них четверо – маленькие дети.
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