Женщина и четверо детей погибли при пожаре в Волоколамске
В подмосковном Волоколамске в жилом доме произошел крупный пожар, жертвами которого стали пятеро человек, из них четверо – маленькие дети.
Как сообщает Газета.ру, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Жертвами ЧП стали 30-летняя женщина, а также четверо детей в возрасте от одного года до пяти лет.
В свою очередь РЕН ТВ уточняет, что пожар произошел в деревне Чисмено, входящей в городской округ Волоколамск. Из горящего здания успели эвакуировать 12 человек, огонь уничтожил две квартиры. Погибшие проживали на первом и третьем этажах дома.
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