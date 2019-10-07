Женщина и четверо детей погибли при пожаре в Волоколамске

В подмосковном Волоколамске в жилом доме произошел крупный пожар, жертвами которого стали пятеро человек, из них четверо – маленькие дети.

Как сообщает Газета.ру, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Жертвами ЧП стали 30-летняя женщина, а также четверо детей в возрасте от одного года до пяти лет.

В свою очередь РЕН ТВ уточняет, что пожар произошел в деревне Чисмено, входящей в городской округ Волоколамск. Из горящего здания успели эвакуировать 12 человек, огонь уничтожил две квартиры. Погибшие проживали на первом и третьем этажах дома.

