Автобус врезался в толпу людей в Южной Корее

По данным агентства, инцидент произошел рядом с оживленным транспортным узлом. В результате погиб один человек, 11 пострадали. Известно, что трое раненых получили серьезные травмы.

Причины аварии пока неизвестны, предположительно, она могла быть связана с резким похолоданием и обледенением дороги. Водитель автобуса был трезв.

«Водитель был сильно шокирован и не смог дать показания. Он тоже получил травмы, его отправили в больницу», — отмечает Yonhap.

Ранее мужчина въехал в группу людей у ресторана в Новгородской области, пострадали два человека, напоминает RT.

