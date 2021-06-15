Автобус сбил ребенка на пешеходном переходе в Химках

Врадий рассказала, что днем 15 июня правоохранительные органы зафиксировали сообщение о том, что в Химках автобус наехал на 12-летнего ребенка. Организована доследственная проверка из-за гибели девочки.

Отмечается, что девочка ехала на самокате. Ранее в Москве ограничили скорость прокатных электросамокатов, а в центре Санкт-Петербурга запретили использовать это транспортное средство.

