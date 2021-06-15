Автобус сбил ребенка на пешеходном переходе в Химках
Автобус насмерть сбил 12-летнюю девочку, которая пересекала пешеходный переход в подмосковных Химках. Об этом сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий, передает РИА Новости.
Врадий рассказала, что днем 15 июня правоохранительные органы зафиксировали сообщение о том, что в Химках автобус наехал на 12-летнего ребенка. Организована доследственная проверка из-за гибели девочки.
Отмечается, что девочка ехала на самокате. Ранее в Москве ограничили скорость прокатных электросамокатов, а в центре Санкт-Петербурга запретили использовать это транспортное средство.
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