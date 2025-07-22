Автобус с россиянами попал в ДТП в Турции

Автобус въехал в ограждение.

В результате ДТП серьезных травм ни у кого из туристов нет. Один человек обратился за медпомощью. Его госпитализировали для проведения обследования и необходимых процедур.



В АТОР уточнили, что все туристы были застрахованы, с ними на постоянной связи представители туроператора. Причины инцидента будут установлены правоохранительными органами.

Ранее два человека стали жертвами ДТП из-за камнепада в горах Дагестана, отмечает 360.ru.

