Автобус с россиянами попал в ДТП в Турции

Туристический автобус с 33 россиянами попал в аварию на мосту в турецком городе Серик, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Автобус въехал в ограждение.

В результате ДТП серьезных травм ни у кого из туристов нет. Один человек обратился за медпомощью. Его госпитализировали для проведения обследования и необходимых процедур.

В АТОР уточнили, что все туристы были застрахованы, с ними на постоянной связи представители туроператора. Причины инцидента будут установлены правоохранительными органами.

Ранее два человека стали жертвами ДТП из-за камнепада в горах Дагестана, отмечает 360.ru.

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ФОТО: Соцсети
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