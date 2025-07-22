Автобус с россиянами попал в ДТП в Турции
Туристический автобус с 33 россиянами попал в аварию на мосту в турецком городе Серик, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Автобус въехал в ограждение.
В результате ДТП серьезных травм ни у кого из туристов нет. Один человек обратился за медпомощью. Его госпитализировали для проведения обследования и необходимых процедур.
В АТОР уточнили, что все туристы были застрахованы, с ними на постоянной связи представители туроператора. Причины инцидента будут установлены правоохранительными органами.
Ранее два человека стали жертвами ДТП из-за камнепада в горах Дагестана, отмечает 360.ru.
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