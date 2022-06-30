В Турции выявили первый случай оспы обезьян

«Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больному 37 лет», — написал министр в соцсетях.

Коджа отметил, что больного изолировали. Других случаев заражения оспой обезьян в Турции не выявлено, пишет Ura.ru.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что количество новых случаев заболевания постоянно растет и призвал как можно скорее создать вакцину от оспы обезьян, напоминает «Свободная пресса».

