В Турции выявили первый случай оспы обезьян
Первый случай заражения человека оспой обезьян подтвердили в Турции. Об этом сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
«Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больному 37 лет», — написал министр в соцсетях.
Коджа отметил, что больного изолировали. Других случаев заражения оспой обезьян в Турции не выявлено, пишет Ura.ru.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что количество новых случаев заболевания постоянно растет и призвал как можно скорее создать вакцину от оспы обезьян, напоминает «Свободная пресса».
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