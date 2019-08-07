Автобус с российскими туристами попал в аварию в Турции

Как передаёт РИА ФАН, выяснилось, что туристы приобрели экскурсию, которая должна была заключаться в сафари на джипах, с рук у неизвестных на улице.

Страховщики заявили, что медицинские услуги будут оплачены вне зависимости от того, была ли эта экскурсия организована лицензированной туристической компанией или частным предпринимателем.

