Автобус с российскими туристами попал в аварию в Турции
Автобус с гражданами России попал в аварию в Турции, неподалёку от Аланьи. По информации местной полиции, водитель на горной трассе не справился с управлением. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть российских туристов. Двоих госпитализировали в Анталье, четверых – В Аланье, сообщает «ФедералПресс».
Тяжелых повреждений удалось избежать, уточнили в российском Генеральном консульстве в Анталье.
Как передаёт РИА ФАН, выяснилось, что туристы приобрели экскурсию, которая должна была заключаться в сафари на джипах, с рук у неизвестных на улице.
Страховщики заявили, что медицинские услуги будут оплачены вне зависимости от того, была ли эта экскурсия организована лицензированной туристической компанией или частным предпринимателем.
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