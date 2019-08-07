Автобус с российскими туристами попал в аварию в Турции

Автобус с гражданами России попал в аварию в Турции, неподалёку от Аланьи. По информации местной полиции, водитель на горной трассе не справился с управлением. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть российских туристов. Двоих госпитализировали в Анталье, четверых – В Аланье, сообщает «ФедералПресс».

Тяжелых повреждений удалось избежать, уточнили в российском Генеральном консульстве в Анталье.

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Как передаёт РИА ФАН, выяснилось, что туристы приобрели экскурсию, которая должна была заключаться в сафари на джипах, с рук у неизвестных на улице.

Страховщики заявили, что медицинские услуги будут оплачены вне зависимости от того, была ли эта экскурсия организована лицензированной туристической компанией или частным предпринимателем.

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ФОТО: pixabay.com
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