Автобус с пассажирами загорелся в Ростове-на-Дону
Автобус с пассажирами в салоне загорелся в Ростове-на-Дону около семи часов утра, сообщило региональное управление МЧС.
Отмечается, что пассажиры ехали на работу на автобусе, который следует по десятому маршруту. Все люди, находившиеся внутри в момент возгорания, смогли спастись.
В тушении огня задействовали восемь человек и две единицы техники. Пожар был ликвидирован через несколько минут. URA.RU сообщило, что это не первый подобный случай. Жители города утверждают, что ранее автобусы загорались из-за короткого замыкания и неисправности моторного отсека.
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