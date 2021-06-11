Автобус с пассажирами загорелся в Ростове-на-Дону

Автобус с пассажирами в салоне загорелся в Ростове-на-Дону около семи часов утра, сообщило региональное управление МЧС.

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Отмечается, что пассажиры ехали на работу на автобусе, который следует по десятому маршруту. Все люди, находившиеся внутри в момент возгорания, смогли спастись.

В тушении огня задействовали восемь человек и две единицы техники. Пожар был ликвидирован через несколько минут. URA.RU сообщило, что это не первый подобный случай. Жители города утверждают, что ранее автобусы загорались из-за короткого замыкания и неисправности моторного отсека.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВозгораниеАвтобусПожар
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