Автобус с пассажирами загорелся в Красноярске
2 июня 202108:41
Маршрутный автобус загорелся в Красноярске. В салоне в момент возгорания находились 50 пассажиров, никто из них не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.
Пожар был ликвидирован, площадь возгорания составляла 20 квадратных метров. Причина происшествия сейчас уточняется.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru