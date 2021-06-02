Автобус с пассажирами загорелся в Красноярске

Маршрутный автобус загорелся в Красноярске. В салоне в момент возгорания находились 50 пассажиров, никто из них не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.

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Пожар был ликвидирован, площадь возгорания составляла 20 квадратных метров. Причина происшествия сейчас уточняется.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарКрасноярск
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