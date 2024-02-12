Автобус с пассажирами перевернулся на западе Турции

Пассажирский автобус перевернулся на западе Турции, погиб один человек, 20 пострадали. ДТП случилось в провинции Балыкесир, информирует турецкое издание Sabah.

Автобус следовал в город-порт Чанаккале. На большой скорости он не вписался в поворот и врезался в отбойник. После этого автобус опрокинулся набок и врезался в другой автомобиль.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на место происшествия было направлено множество машин скорой помощи, полиции, пожарных и жандармерии. Всего в автобусе находился 31 пассажир, в том числе трое водителей. Турецкие правоохранительные органы начал расследование ДТП.

