Автобус с пассажирами перевернулся на западе Турции
Пассажирский автобус перевернулся на западе Турции, погиб один человек, 20 пострадали. ДТП случилось в провинции Балыкесир, информирует турецкое издание Sabah.
Автобус следовал в город-порт Чанаккале. На большой скорости он не вписался в поворот и врезался в отбойник. После этого автобус опрокинулся набок и врезался в другой автомобиль.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на место происшествия было направлено множество машин скорой помощи, полиции, пожарных и жандармерии. Всего в автобусе находился 31 пассажир, в том числе трое водителей. Турецкие правоохранительные органы начал расследование ДТП.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru