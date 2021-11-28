Автобус с пассажирами опрокинулся под Новгородом

Авария случилась на шоссе у населенного пункта Солоницко. По предварительным данным, «ПАЗ», в котором находились 15 человек, следовал из Великого Новгорода в поселок Волот. Во время движения автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате инцидента никто не пострадал.

Региональная прокуратура ведет проверку.

Как сообщалось ранее, количество ДТП с участием пассажирского транспорта страхователей «Ингосстрах» пошло на снижение за 9 месяцев 2021 года.

