Автобус с пассажирами опрокинулся под Новгородом
Автобус с пассажирами 27 ноября опрокинулся в кювет на трассе в Новгородской области, сообщает «Интерфакс».
Авария случилась на шоссе у населенного пункта Солоницко. По предварительным данным, «ПАЗ», в котором находились 15 человек, следовал из Великого Новгорода в поселок Волот. Во время движения автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате инцидента никто не пострадал.
Региональная прокуратура ведет проверку.
Как сообщалось ранее, количество ДТП с участием пассажирского транспорта страхователей «Ингосстрах» пошло на снижение за 9 месяцев 2021 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru